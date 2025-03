Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w spółce SIM (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa) Opolskie. Z opublikowanego raportu wynika, że spółka była narażona na niegospodarność, udzielanie zamówień bez przetargów i zakup sześciu luksusowych samochodów za ponad milion złotych. Do tego organizowała w ramach promocji wyprawy górskie na Denali, Kilimandżaro i Mont Blanc. W tvn24.pl opisywaliśmy w zeszłym roku zaangażowanie spółki w kampanię wyborczą polityków PiS.

SIM Opolskie to spółka, której podstawowym zadaniem jest budowanie domów mieszkalnych, oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Wniesiono do niej 91 milionów złotych pochodzących z publicznych pieniędzy. Spółka miała budować mieszkania w kilku opolskich gminach, między innymi w Opolu, Nysie czy Głuchołazach. W sumie czternaście inwestycji budowlanych. Do 2026 roku miało powstać 1389 mieszkań.