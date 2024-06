Mały chłopiec w samej pieluszce przy drodze krajowej

czytaj dalej

- Liczyliśmy na więcej. Ten wynik nas nie zadowala - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Joanna Scheuring-Wielgus. Lewica zdobyła trzy mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Na pewno będzie rozmowa w najbliższym czasie, w gronie myślę zarządu, bo tak się umówiliśmy, że po tych trzech wyborach, które się odbyły, usiądziemy do stołu i rozliczymy to, co się wydarzyło - dodała. Michał Wawrykiewicz mówiąc o zwycięstwie KO, ocenił, że ono pokazuje, iż "dotychczasowa polityka rządu znajduje akceptację wśród wyborców".