Przestraszył się osób jeżdżących na quadach

- Zadzwoniłam zaraz do trzech mini zoo, które są zlokalizowane w okolicy, bo pomyślałam, że zwierzę mogło stamtąd uciec. Nie mogłam się jednak do nikogo dodzwonić. Wstawiłem więc zdjęcie, które wysłał mi mąż na Facebooka. Po pięciu minutach oddzwonili z jednego mini zoo – opowiada sołtys.

Bator Podróżnik

- Nie sądziłam, że akurat w tamtym mini zoo są wielbłądy. Zaraz przyjechali pracownicy i go zabrali. Zresztą zwierzęta polubiły jakoś Bogaczewo. Do tej pory mieliśmy jednak lamy czy kozy, ale nigdy wielbłąda. Pewnie chciał skorzystać z mazurskiej pętli rowerowej, czyli oddanej w zeszłym roku do użytku ścieżki rowerowej, która ciągnie się wzdłuż jeziora Niegocin. Jak się dowiedziałam, wielbłąd nazywa się Bator, a teraz zyskał przydomek "Podróżnik" – uśmiecha się Czerwińska.

Pod jej postem na Facebooku pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci pisali chociażby, że "Przywiało go z tym piaskiem z Sahary" czy też "Ponoć mamy ocieplenie klimatu to i leśna zwierzyna coraz bardziej różnorodna...". Nawiązywali również do trwającego jeszcze weekendu majowego: "Karawaną przez Mazury a co? Majówka to Majówka?"