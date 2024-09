Nagrania z których może wynikać, że lekarz zażywał fentanyl, ujawnił w kwietniu dziennikarz Mateusz Kudła. Słychać na nich między innymi, że medyk prosi koleżankę – również lekarkę – by "skoczyła mu po ampułeczki". Zawarty w nich fentanyl miał trafić do kroplówki, którą następnie bohater nagrania miał sobie podłączać na czas przyjmowania pacjentów.

Szpital zarzuca sygnalistce "zła wolę"

Teraz Kudła dotarł do dokumentu z którego wynika, że dyrekcja planuje zwolnić Elżbietę Głowę, zastępczynię dyrektora ds. pielęgniarstwa (obecnie przebywa ona na zwolnieniu lekarskim). Są w nim wymienione cztery powody rozwiązania umowy, zawartej 34 lata temu i przez ten czas jedynie modyfikowanej. Uwagę zwraca ostatni podpunkt, który brzmi: "(Głowa) podjęła działania nacechowane złą wolą w celu zaszkodzenia Pracodawcy, a to w związku z uczestnictwem w reportażu realizowanym przez telewizję TVN24 (…) co mogło narazić Szpital na utratę dobrego imienia".