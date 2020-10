"Niech Toną" Wojciecha Bojanowskiego z nagrodą Festiwalu FilmAT

"Każdego dnia życie traci średnio sześć osób, które próbują przedostać się do Europy"

Według statystyk każdego dnia roku, również dzisiaj na Morzu Śródziemnym życie traci średnio sześć osób, które próbują przedostać się do Europy. Droga prowadząca z Libii na Maltę lub włoską wyspę Lampedusa to wciąż najbardziej niebezpieczny szlak migracyjny świata. Obraz opowiada historię ludzi, którzy porzucili swoje dotychczasowe życie i zdecydowali się nieść pomoc na morzu. Odpowiada na pytania o to, przed czym uciekają ci, którzy za wszelką cenę chcą dotrzeć do Europy.