Który z tych zespołów nosił na początku nazwę Warsaw? Pytanie z "Milionerów" za 75 tysięcy złotych

Na początku kariery jeden z tych zespołów nosił nazwę Warsaw na cześć utworu "Warszawa" Davida Bowiego. Był to Depeche Mode, The Cure, Joy Division czy Judas Priest? Za poprawne wskazanie odpowiedzi na to pytanie pani Sandra Miszczyszyn z Bydgoszczy mogła otrzymać 75 tysięcy złotych.