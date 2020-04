Pytanie w "Milionerach" za 125 tysięcy złotych o autorów "Panoramy Racławickiej"

W malowaniu "Panoramy Racławickiej" nie brał udziału Jan Styka, Wojciech Kossak, Jan Matejko czy Włodzimierz Tetmajer? Na to pytanie w "Milionerach" za 125 tysięcy z złotych odpowiadała pani Edyta z Sosnowca.

Kto nie brał udziału w malowaniu "Panoramy Racławickiej"?

A: Jan Styka B: Wojciech Kossak C: Jan Matejko D: Włodzimierz Tetmajer

Pani Edyta musiała sobie poradzić bez kół ratunkowych. Pierwsze koło - pół na pół - wykorzystała podczas pytania za pięć tysięcy złotych, w którym pytano ją o to, jaki sport uprawia Polak nigeryjskiego pochodzenia, Izu Ugonoh. Dwa koła ratunkowe - telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności - zużyła podczas pytania o pasternak.