Oszustwo "na policjanta". Kobieta wzięła kredyt, pieniądze przelała za granicę

68-letnia mieszkanka Rawy Mazowieckiej (województwo łódzkie) uwierzyła, że skontaktowali się z nią policjant oraz prokurator. Polecili wzięcie kredytu i przelanie środków za granicę. Przestraszona, że jej konto jest zagrożone, dostosowała się do zaleceń. Gdy po pewnym czasie ochłonęła i poszła po rozum do głowy, na zablokowanie przelewu było już za późno.

Do zdarzenia doszło w środę. Około 13 na telefon stacjonarny 68-latki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Powiedział, że jej dane łącznie z numerem dowodu osobistego zostały wykradzione i zagrożone są pieniądze na jej koncie bankowym. - Oszust utwierdzał w przekonaniu rozmówczynię, że tylko on może pomóc w tej trudnej sytuacji - przekazuje młodszy aspirant Agata Krawczyk z komendy powiatowej w Rawie Mazowieckiej.

Dodaje, że wkrótce potem na telefon komórkowy kobiety (sama go podała podczas rozmowy telefonicznej z "policjantem") zadzwonił inny mężczyzna, podający się za prokuratora. - Nastraszył on seniorkę mówiąc, że jest zagrożona i natychmiast musi udać się do banku, aby wziąć kredyt - opowiada mł. asp. Krawczyk.