Zostawiła syna w oknie życia, teraz chce go odzyskać. "Mówiła, że tęskni i nie może bez niego żyć"

W Poniedziałek Wielkanocny w oknie życia przy ulicy Obywatelskiej w Łodzi pozostawiony został chłopiec. Ośmiomiesięczne dziecko było w nosidełku, siostry zakonne ochrzciły go z wody i nadały imię Antoni. Po dwóch dniach zgłosiła się matka dziecka, która teraz chce walczyć o jego odzyskanie. Szansa jest, ale nie jest to proste.

Chłopczyk pozostawiony przy ulicy Obywatelskiej już gaworzył. Był schludnie ubrany i z ufnością patrzył na otaczające go osoby. Magdalena Lesiak, dyrektor Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi opowiada, że dziecko - według niej - miało około ośmiu miesięcy. Potem okazało się, że miała rację.

- Zazwyczaj nigdy nie dowiadujemy się, jaka historia stała za dramatem, który doprowadził do oddania dziecka. Idea okna życia jest taka, że można to zrobić anonimowo, bez żadnych tłumaczeń i konsekwencji. To oznacza też, że tożsamość rodziców na zawsze pozostaje tajemnicą. Tym razem jednak było inaczej - mówi nam dyrektor Magdalena Lesiak.