Operacja nie była możliwa, bo wokół spadały bomby. 16-letnią Natalią z Odessy zajęli się lekarze w Łodzi

Cierpiąca z powodu ciężkiej choroby serca Natalia z Odessy musiała uciekać z ogarniętego wojną kraju i jak najszybciej przejść operację wymiany zastawki płucnej. W zaatakowanym przez Rosję kraju było to niemożliwe. Nastolatka z mamą przyjechała do Łodzi. Dzisiaj, dzięki polskim lekarzom, może już nie tylko normalnie chodzić (co wcześniej było problemem), ale też funkcjonować, jak każda inna, zdrowa osoba.