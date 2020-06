Nie żyje Vera Lynn. Zasłynęła, śpiewając dla brytyjskich żołnierzy

"Skarb sił zbrojnych"

Urodzona w 1917 r. w Londynie Vera Lynn zaczęła występować na scenie jeszcze przed II wojną światową, ale sławę zdobyła w trakcie konfliktu, śpiewając dla brytyjskich żołnierzy walczących w tak odległych krajach jak Indie, Birma czy Egipt, czym zyskała sobie przydomek "skarbu sił zbrojnych". Także w kraju jej utwory takie jak "We'll Meet Again" czy "The White Cliffs of Dover" dodawały otuchy Brytyjczykom w trakcie wojny.