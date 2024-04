Nowa firma księżnej Meghan

Źródła magazynu "People" twierdzą, że American Riviera Orchard ma "odzwierciedlać wszystko, co (księżna Meghan - red.) kocha - rodzinę, gotowanie, rozrywkę i wystrój wnętrz". "Jest podekscytowana swoim najnowszym osobistym przedsięwzięciem. To coś, co chciała zrobić od jakiegoś czasu - możliwość dzielenia się swoim stylem i rzeczami, które kocha" - twierdzi anonimowe źródło magazynu. "People" wyjaśnia również, że nazwa firmy nawiązuje do miejsca, w którym księżna mieszka wraz z księciem Harrym i dziećmi. American Riviera to nazwa części wybrzeża w Santa Barbara w Kalifornii, a nazwa Montecito widoczna na słoiku dżemu pod logo firmy to nazwa okolicy, w której mieszkają. Według "People" firma rozpocznie swoją działalność jeszcze wiosną.