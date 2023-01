Lisa Loring nie żyje. Pierwsza odtwórczyni roli Wednesday Addams zmarła w wieku 64 lat

O śmierci aktorki poinformowała też w mediach społecznościowych jej przyjaciółka Laurie Jacobson. Jak napisała, aktorka przez trzy dni była podłączona do aparatury podtrzymującej życie. "Piękna, życzliwa, kochająca matka. Spuścizna Lisy w świecie rozrywki jest ogromna. Dziedzictwo w postaci humoru, czułości i miłości na długo pozostanie we wspomnieniach jej rodziny i przyjaciół. Spoczywaj w pokoju, Liso" - pisze przyjaciółka Loring. "Cholera, dziewczyno … świetnie się z Tobą bawiło" - dodała na zakończenie.

Kim była Lisa Loring

Loring zasłynęła, gdy w wieku zaledwie pięciu lat wcieliła się w postać Wednesday Addams w kultowym już serialu "Rodzina Addamsów". Choć serię zakończono po dwóch latach emisji - w 1966 roku, na stałe wpisała się ona w historię popkultury. W późniejszych latach Loring podejmowała się kolejnych ról w filmach i serialach - wystąpiła gościnnie, w produkcjach takich jak "The Pruitts of Southampton", "The Girl From U.N.C.L.E.", "Barnaby Jones", "As the World Turns" czy "Savage Harbor".