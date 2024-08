Do kin trafił właśnie film "Love Lies Bleeding". Jak zauważyła Ewelina Witenberg, jest to "romans na sterydach, w którym aktorka, Kristen Stewart, wciela się w menadżerkę siłowni, która traci głowę dla tajemniczej kulturystki". Akcja toczy się w latach 80. na amerykańskiej prowincji. To z pozoru gangsterskie kino zemsty, gdzie pod warstwą mrocznego thrillera kryje się opowieść o wielkiej miłości i skomplikowanych relacjach z najbliższymi.