Amber Heard chce uchylenia wyroku w sprawie o zniesławienie Johnny'ego Deppa. Ale problemem mogą być pieniądze

Adwokaci Amber Heard poprosili o całkowite uchylenie wyroku w sprawie o zniesławienie, wytoczonej przez byłego męża aktorki Johnny'ego Deppa. Ich zdaniem, wyrok nie został poparty dowodami. Jej prawniczka, Elaine Bredehoft argumentowała, że fałszywe było m.in. twierdzenie Deppa, że stracił rolę w "Piratach z Karaibów" z powodu oskarżeń Heard rzuconych w felietonie dla "The Washington Post" . Kolejny zarzut przedstawicieli aktorki dotyczy wysokości kary finansowej wymierzonej jej przez sąd. Według adwokatów Heard, 10 milionów dolarów w ramach zadośćuczynienia jest wygórowaną stawką, zważywszy na to, iż w sentencji stwierdzono, że i ona i Johnny Depp zniesławiali się nawzajem.

Prawnicy Heard twierdzą również, że jeden z ławników podczas siedmiotygodniowego procesu nie został odpowiednio zweryfikowany przez urzędników sądowych, ponieważ nie urodził się w 1945 roku, jak oficjalnie się podaje. "Publicznie dostępne informacje wskazują, że urodził się w 1970 roku. Ta rozbieżność rodzi pytanie, czy ławnik (...) rzeczywiście otrzymał wezwanie do ławy przysięgłych i został odpowiednio zweryfikowany przez sąd" - czytamy w memorandum.

Sędzia nie chce wznawiać sprawy

Jednak, jak podaje "The Guardian", sędzia Penney Azcarate nie jest skłonna do wyznaczania kolejnych przesłuchań w sprawie. Po tym jak Bredehoft domagała się dalszych rozpraw, 24 czerwca umieściła ostateczny wyrok w aktach sądowych. Powiedziała też prawniczce Heard, że jeśli chce odwołać się od wyroku siedmioosobowej ławy przysięgłych, będzie musiała złożyć wniosek do sądu.