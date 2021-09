Angelina Jolie i The Weekend spędzają wspólny wieczór w luksusowej restauracji. Nie pierwszy raz

Angelina Jolie i The Weeknd zostali przyłapani, jak wspólnie wychodzili z jednej z luksusowych włoskich restauracji w Santa Monica na przedmieściach Los Angeles. Niektóre media spekulują, że aktorka i wokalista randkują od dłuższego czasu. Inne utrzymują z kolei, że ich spotkania mają jedynie biznesowy charakter.

Angelina Jolie, amerykańska aktorka, po raz kolejny została przyłapana przez paparazzich w towarzystwie kanadyjskiego piosenkarza i producenta muzycznego The Weekend, którego właściwe imię i nazwisko brzmią Abel Tesfaye.

Angelina Jolie i The Weeknd - wspólna kolacja

Brytyjski tabloid "Daily Mail" donosi, że w sobotni wieczór Jolie i piosenkarz spędzili ze sobą dwie i pół godziny w luksusowej restauracji w Santa Monica na przedmieściach Los Angeles. Opisuje, że chociaż do lokalu weszli osobno, to opuścili go wspólnie.