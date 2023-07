Prawie 30 mln złotych od premiera na budowę centrum ruchu oazowego

Premier Mateusz Morawiecki przekazał z rezerwy budżetowej prawie 9 milionów złotych na budowę centrum konferencyjnego oazy w Krościenku nad Dunajcem - ustalił portal Wirtualna Polska. W sumie w górski ośrodek wypoczynkowy, który będzie należał do Kościoła katolickiego, rząd włożył już 29 milionów. Zabiegał o to polityk PiS Henryk Kowalczyk.

26 maja 2023 roku premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przekazaniu 8 995 300 zł z rezerwy budżetowej dla Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie na "Etap III budowy: Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka" - dowiedział się portal Wirtualna Polska.

Budynek powstaje w Krościenku nad Dunajcem, w Pieninach.

Także w poprzednich latach dzięki decyzji premiera na ten sam cel z tej samej puli poszło: w 2021 roku - 9 950 000 zł, a w 2022 - 9 979 000 zł. W sumie - 29 mln zł z publicznej kasy. Ile inwestor ma własnych środków? Na swojej stronie Ruch Światło-Życie zebrało ponad 35 tys. zł.

Budowa Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku nad Dunajcem Grzegorz Momot/PAP

Henryk Kowalczyk: nie trzeba było długo namawiać pana premiera

Do przekazania pieniędzy na inwestycję namawiał premiera Henryk Kowalczyk, polityk PiS, były wicepremier i szef resortu rolnictwa, obecnie minister bez teki, działacz katolickiego Ruchu Światło-Życie (popularnie nazywanym oazą), zaangażowany w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka - jak wynika z informacji portalu Oko.press - która ma wspierać walkę z uzależnieniami, m.in. z alkoholizmem.

Henryk Kowalczyk TVN24

"Na szczycie Kopiej Górki powstanie budynek o charakterze konferencyjno-szkoleniowym, posiadającym pokoje i miejsca noclegowe dla 120 osób. Budynek będzie posiadał sale spotkań (jedna dla 120 osób, dwie sale każda dla 50 osób) oraz zaplecze gastronomiczne w postaci kuchni i jadalni. (…) Obiekt Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka będzie służył całemu Ruchowi Światło-Życie i zapewni tak brakujące zaplecze noclegowe w tym miejscu" - opisuje oaza na swojej stronie.

- Ważne jest, aby to dzieło się rozszerzało, bo w ten sposób buduje się kulturę i atmosferę trzeźwości (...) powinno być jak najwięcej osób należących do Krucjaty Wolności Człowieka, czyli takich, które w sposób dobrowolny ofiarują swoją abstynencję, dając świadectwo, i w sposób nadprzyrodzony pomagają tym, którzy są uzależnieni – mówił Kowalczyk w czerwcu 2021 roku, cytowany przez Oko.press.

Były wicepremier przyznał na placu budowy, że zabiegał o środki u szefa rządu: - Bardzo się cieszę, że udało się namówić pana premiera Mateusza Morawieckiego do wsparcia tej budowli. To jest niezwykle ważne (…) Powiem szczerze, że nie trzeba było długo namawiać.

Budowa Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku nad Dunajcem Grzegorz Momot/PAP

Co to jest rezerwa budżetowa, a co to jest oaza

- Rezerwa ogólna budżetu państwa ma służyć pomocy ludziom. Z założenia to pieniądze dedykowane przez rząd do sytuacji nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, które pojawiają się nagle. Mają służyć rozwiązywaniu tych problemów - mówi Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, cytowany przez WP. - Okazuje się, że w Polsce rządzonej przez PiS te pieniądze służą wyłącznie wybranym ludziom związanym z PiS. Na palcach jednej ręki można znaleźć projekty, które niwelują skutki nadzwyczajnych okoliczności - dodał.

Oaza to duży ogólnopolski ruch katolicki. Jej władze wybierają biskupi, a majątek należy do Kościoła.

Budowa Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku nad Dunajcem Grzegorz Momot/PAP

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mag

Źródło: Wirtualna Polska