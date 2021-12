Finał Szlachetnej Paczki i "weekend cudów" już za kilka dni. Wciąż można pomóc

Oprócz darczyńców, którzy przygotowują pomoc materialną, w Szlachetnej Paczce działa też duża grupa wolontariuszy. To oni wspierają darczyńców i pomagają w organizacji całego przedsięwzięcia. - Dbamy o to, by paczki były przygotowane z jak największą starannością i przede wszystkim właśnie dla tej konkretnej rodziny. My znamy ich potrzeby. Dlatego, jeśli darczyńca ma jakieś pytania, jaki kolor wybrać, jaki rozmiar butów, my odpowiadamy. Zastanawiamy się wspólnie, jak przewieźć jakieś większe gabaryty. Od tego jesteśmy, darczyńca nie jest sam - zapewnia wolontariuszka Natalia.