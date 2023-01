Dziecko zjadło bułkę za 33 grosze, obsługa sklepu wezwała policję 

- Do Biedronki poszłam razem z dziećmi (...). Dzieci były bardzo grzeczne. Przy dziale z pieczywem wzięły po jednej bułce, nawet nie zauważyłam, jak zaczęły je podjadać. Przy kasie jednej bułki już nie było i zapomniałam powiedzieć o niej kasjerowi. W normalnym sklepie, gdyby ktoś to zauważył, to by mi powiedział. Przecież nie kradłabym bułki. Nawet złodziejowi by się to nie opłacało, bułka była za 33 grosze - relacjonuje na łamach "Gazety Wyborczej" pani Justyna, mama trójki dzieci.