Karetka utknęła na zaśnieżonej drodze. Mężczyzny, który stracił przytomność nie udało się uratować

Karetka jadąca do chorego 56-latka, który stracił przytomność w drodze do szpitala, utknęła na nieodśnieżonej drodze. Strażacy pomogli medykom dostać się na miejsce, jednak było już za późno. Mężczyzna zmarł.

"Coraz częściej są takie sytuacje"

Do zdarzenia doszło na drodze gminnej. - Pragnę złożyć wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich zmarłego, dotarła do nas ta tragiczna wiadomość. W odniesieniu do stanu drogi trzeba jednak zauważyć, że nie tylko gmina Tymbark, ale cały nasz region walczy ze skutkami warunków atmosferycznych. W wielu miejscach w całym regionie dochodziło dziś do utrudnień w przejezdności, także na drogach wyższej kategorii. VI standard (odśnieżania), zgodnie z krajową normą, oznacza, że przejezdność na drodze ma zostać przywrócona do 48 godzin po ustąpieniu opadów. Tymczasem, śnieg padał zarówno przed południem, jak i teraz pada – powiedział portalowi limanowa.in wójt Paweł Ptaszek.