Z komina unosił się czarny dym, przed domem leżały płyty meblowe. Mieszkanka przyznała, że je spala

Informację o tym, że w jednym z domów przy ulicy Sołtysowskiej w Krakowie spalane są śmieci, strażnicy miejscy otrzymali we wtorek. Z komina budynku, o którym mowa było w zgłoszeniu, unosił się czarny dym, a wokół wyczuwalna była woń spalanych odpadów.

Według zgłaszającego już nie po raz pierwszy na tej posesji dochodziło do spalania odpadów.

Straż miejska: spalała odpady, odpowie przed sądem

- Przed wejściem do budynku leżały pocięte na kawałki fragmenty płyt meblowych. Mieszkająca tam kobieta przyznała, że to kolejne elementy, które przygotowała do spalenia w piecu - poinformował w komunikacie Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.