Pielęgniarki twierdzą, że są szykanowane i oskarżane o roznoszenie wirusa. "Nasilają się takie niemiłe akty"

"Wirus nie zostawia kartki"

"Wirus nie zostawia kartki z informacją, że którakolwiek z nas została zarażona . Przychodząc do pracy personel nie ma świadomości z kim miał kontakt dnia poprzedniego . Objawy nie pojawiają się natychmiast. To z powodu luki w przepisach i słabego zaopatrzenia w środki ochrony osobistej, oraz swobodnego dostępu do szybkich testów dochodzi do zakażeń. Narażamy się same oraz swoje rodziny po to, by móc nieść pomoc innym. Nagrodą za to jest otrzymywanie negatywnych wpisów i fala hejtu" – piszą pielęgniarki.