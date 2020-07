Sanepid apeluje, by nie organizować wesel w kilku powiatach Małopolski. Bo to ogniska zakażeń

Apel dotyczy przede wszystkim Nowego Sącza oraz otaczającego go powiatu oraz powiatów: suskiego i wadowickiego. To własnie tam stwierdzono najwięcej nowych zakażeń w ostatnich dniach. - Ostatni wzrost zakażeń to głównie wesela. Pierwsze wesele w Nawojowej, które stworzyło bardzo duże ognisko, później wesele na styku powiatów suskiego i wadowickiego i mniejsze ognisko po weselu w Łapanowie - wylicza Dominika Łatak-Glonek, rzeczniczka prasowa małopolskiego sanepidu.

Sanepid "nie rekomenduje" wesel

Rzeczniczka sanepidu przyznaje, że inspekcja nie może zakazać organizacji tego typu imprez, bo na to nie pozwala prawo, natomiast obserwując to, co się dzieje, jaka jest sytuacja epidemiologiczna w regionie "możemy apelować o to, żeby takich wesel nie organizować, bo one po prostu są niebezpieczne".