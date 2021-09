Pojechał do znajomego, nie wrócił do domu. Ciało 46-latka znaleziono w rowie

Zaginięcie 46-letniego mieszkańca Podkarpacia policji zgłosiła jego partnerka. Kilka godzin później w rowie, niedaleko Kolbuszowej, znaleziono ciało mężczyzny. Z ustaleń policji wynika, że w trakcie jazdy stracił panowanie nad motorowerem, wypadł z drogi, wjechał do wypełnionego wodą rowu i uderzył w przepust. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

Pojechał do znajomego, nie wrócił do domu

- Mężczyznę i jego pojazd zauważył przypadkowy świadek. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą, obecny był też prokurator. W trakcie wykonywanych czynności, funkcjonariusze ustalili tożsamość zmarłego mężczyzny - przekazuje Marta Tabasz-Rygiel, rzecznik podkarpackiej policji. I dodaje: - Okazało się, że to 46-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego.

Zaginięcie 46-latka - kilka godzin wcześniej - zgłosiła jego partnerka. - Z relacji kobiety wynikało, że mężczyzna miał we wtorek wieczorem wyjechać z domu motorowerem do swojego znajomego. Gdy nie wrócił na noc, zaniepokojona kobieta zdecydowała sie zgłosić to policji - relacjonuje Tabasz-Rygiel.