"Bizancjum marszałka". Miliony na nagrody, rekordzista zarobił ponad 300 tysięcy w rok

Prawie pół miliona złotych nagród i dodatków dla siedmiu osób

Nagród uznaniowych nie dostali członkowie zarządu województwa, którzy przyznali sobie zamiast tego dodatki specjalne w wysokości od 45 do 57 tysięcy złotych. Siedem osób - zarząd województwa, sekretarz i skarbnik - otrzymało łącznie niemal pół miliona złotych dodatków specjalnych i nagród. Do tego dochodzą dodatki funkcyjne i wynagrodzenie zasadnicze.

Prezes Stowarzyszenia RIO Piotr Kapuściński w rozmowie z tvn24.pl podkreśla, że z taką skalą nagród nie miał jeszcze do czynienia w żadnej innej instytucji publicznej. - W kieleckim urzędzie miasta te kwoty wynoszą zwykle tysiąc-półtora tysiąca złotych. Na tle nagród w Urzędzie Marszałkowskim to tak, jakby ich nie było - ocenia.

- Przedstawione nam uzasadnienie tych nagród jest bardzo lakoniczne. Trudno wysnuć z niego wniosek, z czym się one wiązały. Zgodnie z przepisami powinny być one przyznawane za szczególne osiągnięcia - zaznacza Piotr Kapuściński. Szef stowarzyszenia wydatki urzędu podsumowuje krótko: "Bizancjum marszałka".

O wydatkach na uznanie kadry kierowniczej świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego zrobiło się głośno, gdy pod koniec ubiegłego roku okazało się, że najbliżsi współpracownicy marszałka dostali za trzy pierwsze kwartały 2023 roku nagrody o łącznej wysokości 700 tysięcy złotych. Świętokrzyscy radni ostro krytykowali za to marszałka Andrzeja Bętkowskiego. Choć to polityk PiS, od niedawna większość w sejmiku mają radni dotychczasowej opozycji, którzy w reakcji na wysokie nagrody dla urzędników odrzucili projekt budżetu na 2024 rok (przyjęli go dopiero po poprawkach w styczniu). - To jest po prostu niegodziwe, są granice chciwości - oceniała w grudniu radna niezrzeszona Agnieszka Buras. - Bawcie się na własny rachunek - mówił do ludzi marszałka szef klubu PSL Andrzej Swajda.