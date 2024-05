Przejęła władzę w zadłużonym mieście. Zapowiada audyt i bilans otwarcia

Dwie walki, dwie tury i pomoc kapitana Górnika Zabrze

Rupniewska i Mańka-Szulik spotkały się jako rywalki do najwyższego urzędu w Zabrzu dwa razy, w tym roku i w poprzednich wyborach samorządowych. Za każdym razem obie przeszły do drugiej tury. W 2018 roku Rupniewska była świeża w samorządzie, po przegranych wyborach została radną. Mańka-Szulik ma za sobą 18-letnie doświadczenie na stanowisku prezydenta miasta, ale była coraz ostrzej krytykowana, między innymi za kondycję miejskiego klubu piłkarskiego Górnik Zabrze. W mediach domagano się od niej prywatyzacji klubu, nazywano ją jego nieoficjalnym prezesem, zarzucano ciągłe zmiany na tym stanowisku.

Mówiła wtedy w wywiadzie dla portalu Roosvelta81.pl: - Chcemy zmienić Górnika od podstaw, nie chcemy grać trybunami. Pani Prezydent uważała się za doskonałego znawcę sportu. Umiała wejść do szatni, a jej zastępca uważał, że to świetny gest. Ja uważam, że polityka powinna trzymać się od klubu jak najdalej, a to co się dzieje w Górniku powinno być transparentne. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby sponsorzy i inwestorzy w Górniku się pojawili. Dlatego deklaracja Pana Lukasa Podolskiego, że on chce dalej pomagać jest bardzo ważna. Ja z całą pewnością nie będę kierować klubem z tylnego siedzenia. W mieście jest tyle rzeczy, z którymi musimy sobie poradzić, że na brak obowiązków nie będę mogła narzekać.