Wyszła z domu w trampkach, w bluzie z kapturem i przepadła. Może mieć przy sobie druty i wełnę

Tego dnia około 17.50 kamery monitoringu na stacji paliw przy ulicy Mikołajczyka zarejestrowały bardzo podobną postać To, według policji, z dużym prawdopodobieństwem pani Leokadia, chociaż według rodziny powinna mieć na sobie granatowe spodnie w groszki. Osoba z nagrania, w jasnym ubraniu, z ciemną torbą w ręku zmierza w kierunku Mysłowic. Za nią idzie osoba z psem.

- Apelujemy do tej osoby idącej za zaginioną o pomoc, do mijających ją kierowców, do wszystkich, którzy ja widzieli. Mamy już pierwsze sygnały właśnie od kierowców, którzy zauważyli podobną postać, jak z nagrania dalej od stacji paliw na tej samej ulicy - mówi Sonia Kepper, rzeczniczka policji w Sosnowcu.