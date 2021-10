Kradzież luksusowego mercedesa znanego muzyka. Rosjanin jest już w polskim areszcie, szukają drugiej osoby

Dwaj mężczyźni mieli przyjechać do myjni samochodowej czerwonym bmw na austriackich rejestracjach i pobić kierowcę mercedesa. W skradzionym pojeździe w Czechach pod Ostrawą ujęto 31-letniego Rosjanina. Jest już w areszcie w polskim Cieszynie. Drugi napastnik nadal jest poszukiwany. Odzyskany mercedes wciąż jest w Czechach.

Jak dalej wyjaśnia, zaoczny zarzut był warunkiem postanowienia o areszcie tymczasowym, który wydał Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. - Postanowienie o areszcie z kolei umożliwiło prokuratorze rejonowej wydanie krajowego listu gończego i wystąpienie do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach do Sądu Okręgowego w Gliwicach o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Dopiero w oparciu o ENA była możliwość ściągnięcia pana Rosjanina do Polski - wylicza Grzesiczek.