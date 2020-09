Większość ma wynik dodatni, ale zostali zwolnieni z izolacji. "Jedziemy do pracy, gdzie poniesie nas wiatr"

14 Ukraińców z przebadanych 19 otrzymało dodatnie wyniki testu na koronawirusa. Mimo to sanepid pozwolił im jechać do domu albo do pracy, bo między testami a wynikami zmieniły się wytyczne. Po ponad miesiącu izolacji Ukraińcy zapewniają, że nie mają żadnych objawów, ale lekarz ich nie badał.