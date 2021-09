Spodek świętuje 50. urodziny. W Katowicach wystąpią Krzysztof Zalewski, Brodka, Grubson, Rojek, Hołdys

Na 11 września władze Katowic zapowiadają świętowanie nadania praw miejskich. Głównym punktem ma być koncert. Ponieważ Spodek kończy 50 lat, polscy muzycy Brodka, Grubson, Rojek, Hołdys wykonają przeboje gwiazd, które wystąpiły w tej słynnej hali. A gościli tam: Metallica, Elton John, Joe Cocker, Deep Purple, Tina Turner czy The Cure.

Koncert odbędzie się 11 września w Strefie Kultury obok hali widowiskowo-sportowej Spodek, który obchodzi 50-lecie istnienia. Dlatego polscy muzycy przygotowują swoje interpretacje przebojów gwiazd, które wystąpiły w Spodku. A grali tam: Metallica, Elton John, Joe Cocker, Deep Purple, Tina Turner, The Cure.

Scena w UFO, w Kosmosie jedzenie i picie

Strefa Kultury, gdzie stanie urodzinowa scena, będzie otwarta będzie od godziny 17. W wydarzeniu można uczestniczyć bezpośrednio pod sceną w przestrzeni UFO (ograniczonej do 2000 osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami - 250 osób bez deklaracji, pozostałe osoby deklarujące gotowość okazania dokumentu potwierdzającego fakt zaszczepienia. Obowiązują bezpłatne wejściówki, których pierwsza pula trafi do dystrybucji w Centrum Informacji Turystycznej oraz w siedzibie Katowice Miasto Ogrodów 6 września) oraz w przestrzeni Kosmos, gdzie działać będą punkty gastronomiczne.

Arvo Pärt urodził się 86 lat temu, a Stanisław Lem miałby w tym roku 100 lat

Na sam koniec urodzinowego weekendu władze Katowic zapraszają do dzielnicy Szopienice, gdzie ma byc odsłonięty mural na ścianie kamienicy przy ulicy 11 listopada 6. Uczestnicy wydarzenia uczczą w ten sposób 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema, ojca science fiction w Polsce. Co ciekawe, druga część muralu powstała we Lwowie, gdzie urodził się pisarz. Obrazy powstawały równocześnie, proces twórczy można śledzić w internecie. Podczas odsłonięcia, od godziny 21, mural ożywi mapping, czyli specjalne animacje wyświetlane na ścianie.