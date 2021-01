Karany za pobicia i rozboje, aresztowany pod zarzutem spowodowania ciężkich obrażeń u 2,5-letniej dziewczynki

Kobieta zostawiła 2,5-letnią córkę pod opieką swojego partnera i poszła do pracy. Następnego dnia zabrała dziecko do szpitala, bo źle się czuło, wymiotowało, miało objawy wstrząsu mózgu. Lekarze dostrzegli siniaki na głowie dziewczynki. Sąd aresztował partnera matki.

2,5 letnia dziewczynka z Częstochowy 7 stycznia trafiła do szpitala. - Lekarze stwierdzili krwiaki na głowie, kolanie i przedramieniu i powiadomili policję. Według biegłych, do tych obrażeń nie mogło dojść w wyniku mechanizmu biernego. Dziewczynka nie mogła się sama uderzyć. Do obrażeń doszło wskutek działania osób trzecich - mówi Piotr Wróblewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie.