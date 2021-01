Przysłowie o Salomonie w "Milionerach" w pytaniu za 125 tysięcy złotych

Jak głosi przysłowie, nawet on nie naleje z pustego: Marchołt gruby a sprośny, zwycięzca Goliata, syn zwycięzcy Goliata czy praprapradziadek Dawida? Na to pytanie musiała odpowiedzieć pani Magdalena Ziółek z Gdyni.

Przystępując do tego pytania, zawodniczka nie dysponowała już żadnym kołem ratunkowym. Dwa z nich wykorzystała w pytaniu za gwarantowane 40 tysięcy złotych. Aby wygrać milion złotych, pani Magdalena musiała wskazać jeszcze cztery poprawne odpowiedzi.

Jak głosi przysłowie, nawet on nie naleje z pustego.

A: Marchołt gruby a sprośny B: zwycięzca Goliata C: syn zwycięzcy Goliata D: praprapradziadek Dawida.

Pytanie nawiązywało do popularnego przysłowia. Zawodniczka natychmiast odpowiedziała, że chodzi o Salomona. Dość szybko odrzuciła odpowiedzi A oraz B, skupiając się na pozostałych dwóch możliwościach. Ostatecznie wskazała na odpowiedź C i był to dobry wybór.