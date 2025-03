Oto najszczęśliwsze kraje świata. Wysoko w rankingu sąsiedzi Polski

Finlandia najszczęśliwszym krajem świata w 2025 roku Źródło: Reuters

Finlandia jest najszczęśliwszym krajem świata już po raz ósmy z rzędu - wynika z nowej edycji World Happiness Report. W pierwszej dwudziestce znalazło się dwóch sąsiadów Polski. USA notują najgorszy wynik w historii.

W czwartek opublikowano wyniki nowej edycji raportu World Happiness Report. W najnowszym rankingu cała pierwsza czwórka jest taka sama, jak przed rokiem. Po raz ósmy z rzędu zwyciężyła Finlandia, ze średnią oceną 7,75.

- Kraje nordyckie, jak Finlandia, nadal czerpią korzyści z powszechnie dostępnych usług zdrowotnych, edukacyjnych i wsparcia społecznego wysokiej jakości. Na niskim poziomie są nierówności w zakresie dobrobytu - podkreśliła Ilana Ron-Levey, dyrektorka zarządzająca w pracowni Gallup.

Najszczęśliwsze kraje świata 2025

W pierwszej "dwudziestce" najszczęśliwszych krajów świata znajdziemy wiele krajów europejskich, w tym najbliższych sąsiadów Polski - Litwę i Czechy. W całości prezentuje się tak:

1. Finlandia 2. Dania 3. Islandia 4. Szwecja 5. Holandia 6. Kostaryka 7. Norwegia 8. Izrael 9. Luksemburg 10. Meksyk 11. Australia 12. Nowa Zelandia 13. Szwajcaria 14. Belgia 15. Irlandia 16. Litwa 17. Austria 18. Kanada 19. Słowenia 20. Czechy

Polska znalazła się na 26. miejscu tego zestawienia. Dwa oczka przed naszym krajem, na 24. pozycji, są Stany Zjednoczone, zajmując najniższą pozycję w historii. Na ostatnim, 147. miejscu znalazł się Afganistan.

Jak powstaje World Happiness Report. Co wpływa na szczęście

Zestawienie bazuje na danych sondażowych z Gallup World Poll pochodzących z ponad 140 krajów świata i powstaje we współpracy z organizacją ONZ ds. zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Solutions Network - SDSN) oraz Oxford Wellbeing Research Centre. Kraje klasyfikowane są na podstawie średniej oceny subiektywnego, ogólnego poczucia szczęścia ankietowanych obywateli zebranej w ciągu trzech poprzednich lat, czyli w tym przypadku lat 2022, 2023 i 2024. Każdy z pytanych mógł ocenić swój poziom szczęścia w skali od 0 do 10.

Badacze doszli do wniosku, że na poziom szczęścia wpływa m.in. wiara w uprzejmość innych osób oraz aktywna troska o innych i dzielenie się. W tym roku postanowili sprawdzić poziom zaufania do obcych. Przeprowadzili eksperyment, w którym celowo gubili portfele, chcąc przekonać się, ile osób je zwróci. Zestawili to z zadeklarowanymi w 2019 roku przekonaniami ankietowanych co do tego, czy gdyby zgubili portfel, zostałby on zwrócony. Okazało się, że odsetek zwróconych portfeli był prawie dwukrotnie wyższy niż przewidywania. Według Johna F. Helliwella, głównego autora raportu, ludzie wszędzie są "zbyt pesymistyczni" co do dobroczynności innych. Jego zdaniem eksperyment pokazał, że "ludzie są dużo szczęśliwsi mieszkając tam, gdzie uważają, że ludzie troszczą się o siebie nawzajem".

Z raportu wynika też, że na poziom samopoczucia wpływa także m.in. liczba osób w gospodarstwie domowym. Okazuje się, że mieszkańcy domów, w których mieszka 4-5 osób cieszą się najwyższym poziomem szczęścia. Jednocześnie osoby mieszkające same są dużo mniej szczęśliwe niż osoby, które mają innych domowników.

