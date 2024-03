Mateusz Żaboklicki we wtorek dołączył do grona zwycięzców programu "Milionerzy". Milion złotych zapewniła mu poprawna odpowiedź na pytanie o czworonogi, czyli tetrapody. Oprócz niego, po główną nagrodę sięgnęło jeszcze pięciu uczestników show. Ale pytań wartych milion padło w "Milionerach" więcej. Oto one.

Fotograf i poeta Mateusz Żaboklicki 12 marca 2024 roku dołączył do pięciu uczestników programu, którzy zdołali udzielić poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania - w tym finałowe, warte milion. Pierwszym zwycięzcą głównej nagrody w "Milionerach" był doktorant Krzysztof Wójcik (2010), emerytowana nauczycielka Maria Romanek (2018), filolożka klasyczna Katarzyna Kant-Wysocka (2019), muzykolog Jacek Iwaszko (2021) i księgowy Tomasz Orzechowski (2022). Do tego grona 12 marca dołączył Mateusz Żaboklicki.

"Milionerzy". Pytania warte milion, na które padły prawidłowe odpowiedzi

Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121? A: 12 321; B: 1 234 321; C: 111 111 111; D: 123 454 321 Poprawna odpowiedź: B.