Młodzi ludzie stali się bardziej neurotyczni i mniej sumienni. To skutek pandemii, twierdzą naukowcy

Pandemia sprawiła, że młodzi ludzie stali się bardziej neurotyczni i mniej sumienni, poinformowali amerykańscy naukowcy. Według nich może się to w przyszłości odbić na ich zdrowiu psychicznym i relacjach międzyludzkich.

Jak wynika z badań amerykańskich naukowców, opublikowanych w internetowym czasopiśmie naukowym PLOS One, podczas pandemii doszło do zmian w osobowości ludzi, które równać się mogą zmianom zazwyczaj zachodzącym w ciągu dekady. Największą różnicę zaobserwowano wśród młodych dorosłych.

Zbadano ponad 7 tysięcy Amerykanów

Naukowcy zbadali ponad 7100 dorosłych Amerykanów w czasie między styczniem 2021 roku a lutym 2022 roku. Ich odpowiedzi zestawiono z odpowiedziami udzielanymi w początkowej fazie pandemii, od marca do grudnia 2020 roku oraz z poprzednich lat. W badaniu posiłkowano się modelem osobowości, obejmującym pięć głównych cech: neurotyzm, ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność (tzw. Wielka Piątka).

Okazuje się, że w 2020 roku odpowiedzi badanych były mniej więcej podobne do tych udzielanych przed pandemią, ale znacząca zmiana pojawiła się wraz z rozwojem COVID-19. Na tej podstawie badacze wysnuli wniosek, że zbiorowy stres wynikający z poczucia zagrożenia zdrowia odbił się na ludzkiej kondycji psychicznej.

Obawy o zdrowie psychiczne młodych

- Poprzednie badania udowodniły, że osobowość człowieka zmienia się wraz z wiekiem lub wykształcaniem w sobie nowych przyzwyczajeń. Często gdy ludzie się starzeją, stają się mniej neurotyczni, ekstrawertyczni i otwarci na doświadczenia, ale bardziej ugodowi i sumienni - powiedziała Angelina Sutin, profesor na Uniwersytecie Stanu Floryda, główna autorka badania. Jak zauważyła, w latach 2021-2022 u dorosłych do 64. roku życia zaobserwowano spadek ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, ugodowości i sumienności. Z kolei u dorosłych do 30. roku życia wzrósł poziom neurotyczności, czego nie zauważono w innych grupach wiekowych.

- Dorastanie to spadek poziomu neurotyczności, a wzrost ugodowości i sumienności. W drugim roku pandemii w przypadku młodych dorosłych widzimy coś zupełnie przeciwnego - dodała Sutin. Według naukowców w 2021 roku młodzi dorośli stali się bardziej emocjonalni i mniej odporni na stres niż w poprzednich latach. U osób powyżej 65. roku życia nie zaobserwowano natomiast znaczących zmian w osobowości w porównaniu do czasu sprzed pandemii.

Pandemia miała wyjątkowy wpływ na ludzką psychikę

Dlaczego nie zaobserwowano zmian w ludzkiej psychice na początku pandemii? Według profesor Sutin wynika to z wysokiego poziomu nadziei, jaki towarzyszył ludziom w 2020 roku. - Na początku pandemii stawiano na wzajemną współpracę i wsparcie, co mogło sprawić, że ludzie czuli się bardziej stabilni emocjonalnie. Właśnie to rozpadło się w drugim roku pandemii - wskazała.