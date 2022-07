Utrata włosów, zaburzenia erekcji, spadek libido. Jest nowy raport o powikłaniach po COVID-19

czytaj dalej

Kilka miesięcy temu napisałem, że do Balcerowicza nikt się nie chce przyznać, wszyscy natomiast go krytykują jako sprawcę licznych nieszczęść, jakie spadły na nasz biedny kraj. Wśród tych nieszczęść mieści się także plaga populizmu i jako jej rezultat, rządy PiS. Za to również odpowiedzialny jest Leszek Balcerowicz.