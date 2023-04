Kupił 13-latkowi alkohol, odpowie za rozpijanie małoletniego. Zdarzenie zarejestrował monitoring

Do zdarzenia doszło w sobotę (1 kwietnia) w okolicach sklepu monopolowego w Świdniku. - Kilka minut przed południem dyżurny straży miejskiej zaobserwował dziwnie zachowujących się młodych ludzi. Na nagraniu widać, jak chłopiec podchodzi do mężczyzny i coś mu przekazuje. Jak się później okazało, były to pieniądze - relacjonuje dyżurny Straży Miejskiej w Świdniku.