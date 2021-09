Janów Podlaski podzielony granicą stanu wyjątkowego. "Wyszło śmiesznie"

Jadąc od strony Białej Podlaskiej do Janowa Podlaskiego około sześć kilometrów przed Janowem natknąć można się na policyjny patrol. Funkcjonariusze zatrzymują niektóre samochody. Jeszcze kilka dni wcześniej, w sobotę do kontroli zatrzymywano wszystkie auta. Policjanci pytają o cel podróży, informują, że droga znajduje się w strefie objętej stanem wyjątkowym, proszą o dowód osobisty, od czasu do czasu sprawdzają zawartość bagażnika. Po wyjaśnieniu, że jedzie się do Janowa Podlaskiego dają znak, że można kontynuować podróż. Kilkaset metrów za patrolem ustawiona jest tablica informująca o tym, że wjeżdża się obszar, na którym obowiązuje stan wyjątkowy.