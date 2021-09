Chcieli zniszczyć zasieki na granicy. Sąd nie zgodził na areszt, prokuratura składa zażalenie 

Prokuratura Rejonowa w Sokółce (województwo podlaskie) złożyła zażalenie na postanowienie sądu o odmowie zastosowania aresztu wobec 13 osób, które usłyszały zarzuty zniszczenia ogrodzenia z drutu kolczastego, ustawionego na granicy z Białorusią. Śledczy podkreślają, że obawiają się matactwa ze strony podejrzanych i dlatego chcą, by sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Do próby zniszczenia zasieków doszło w niedzielę (29 sierpnia) po południu w okolicach wsi Szymaki, około 15 kilometrów od miejscowości Usnarz Górny, gdzie koczuje grupa migrantów. Straż Graniczna, wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego, zatrzymała 12 Polaków i jednego obywatela Holandii.

W poniedziałek (30 sierpnia) policja postawiła im zarzuty zniszczenia - wspólnie i w porozumieniu - mienia ruchomego. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Natomiast "w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".