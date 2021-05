"Werbowali kobiety w trudnej sytuacji i wysyłali je do Danii, gdzie miały świadczyć usługi seksualne"

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali sześć osób podejrzewanych o udziału w grupie czerpiącej korzyści z cudzego nierządu. Mieli werbować Polki, które następnie były wysyłane do Danii.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Lublinie prowadzą, pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski i Danii.

- Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie gangu werbowali i nakłaniali do uprawiania prostytucji kobiety, czerpiąc przy tym korzyści. Kobiety będące najczęściej w trudnej sytuacji materialnej były wysyłane do Danii, gdzie świadczyły usługi seksualne w wynajętych apartamentach lub domach należących do członków grupy - mówi nadkomisarz Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.