Oskarżony sam napisał i złożył apelację, a może to zrobić tylko adwokat. Sąd nie zareagował, teraz musi 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył rozprawę w procesie 39-latka, który został nieprawomocnie skazany za zabójstwo ojca. Powód odroczenia jest dość nietypowy. Mężczyzna złożył bowiem do sądu pierwszej instancji pismo, które zatytułował "apelacja", a apelację może składać wyłącznie adwokat. Sąd przeszedł jednak nad tym do porządku dziennego i nie wyraził swojego stanowiska. Ma to zrobić dopiero teraz, po tym, jak sąd apelacyjny zwrócił mu akta sprawy.