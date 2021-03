Zaczyna brakować osocza. "Zamówienia zaczęły nam znowu gwałtownie rosnąć"

- Zamówienia zaczęły nam znowu gwałtownie rosnąć i ten duży zapas, który mieliśmy, został wykorzystany, tak że w tej chwili pracujemy już - można powiedzieć - na bieżąco. Dlatego apelujemy do tych osób, które już ozdrowiały i mają dużo przeciwciał o to, żeby zgłosiły się do nas i oddały osocze, bo wkrótce może go zabraknąć - powiedział prof. Piotr Radziwon, dyrektor białostockiej stacji krwiodawstwa oraz krajowy konsultant w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.