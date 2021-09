Rok szkolny rozpoczęli w klasach białorusko-ukraińskich, by szybciej i łatwiej przyswoić język polski

W Szkole Podstawowej nr 29 we Wrocławiu wraz z nowym rokiem szkolnym ruszają trzy klasy białorusko-ukraińskie. Placówka postanowiła je utworzyć, bo zwiększyła się liczba uczniów zza wschodniej granicy. Dzieci z tych klas będą miały więcej lekcji języka polskiego. Specjalnie dla nich zatrudniono też polonistkę pochodzenia białoruskiego.

Klasy białoruskie-ukraińskie liczą po 15 osób. W Szkole Podstawowej nr 29 we Wrocławiu takich klas, na poziomie IV, VI i VIII, stworzono w tym roku szkolnym trzy. Wszystko dlatego - jak wyjaśnia dyrekcja placówki - że z roku na rok zwiększa się liczba uczniów zza wschodniej granicy.

"Na początku będzie im o wiele łatwiej"

Dla uczniów trzech klas zatrudniono nauczycielkę języka polskiego białoruskiego pochodzenia. Wszystko po to, by dzieci łatwiej przyswoiły język polski. Uczniowie, oprócz obowiązkowych pięciu godzin zajęć z polskiego, będą mieli dodatkowych pięć lekcji. - Tym dzieciom będzie na początku o wiele łatwiej z rówieśnikami z Ukrainy czy Białorusi, swobodniej. Nikt się nie będzie śmiał jak nie będą jeszcze rozumiały polskiego - podkreśla Paweł Minorowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 we Wrocławiu.