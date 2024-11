Prezydent elekt USA Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem - przekazał dziennik "Washington Post". Trump miał poradzić rosyjskiemu przywódcy, by nie eskalował konfliktu w Ukrainie, a rozmowa dotyczyła "pokoju w Europie". Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył, jakoby Putin i Trump przeprowadzili rozmowę.

Kreml zaprzecza, by doszło do rozmowy

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył, jakoby Putin i Trump przeprowadzili rozmowę. - Jest to całkowicie nieprawdziwe. To czysty wymysł. To po prostu fałszywa informacja - powiedział Pieskow, cytowany przez prokremlowską agencję RIA Nowosti