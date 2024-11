"Porzucenie", "egoizm", "zmęczenie". Media o grzechach demokratów

Wpływowi demokraci nie są w stanie na razie uzgodnić, co było przyczyną tak poważnej klęski wyborczej. - To establishment wyprodukował tę porażkę - powiedział agencji AP kongresmen z Kalifornii Ro Khanna, który ocenił też, że jego partia potrzebuje "nowej generacji przywódców".

"Demokraci porzucili ludzi klasy pracującej"

"Wyborców rozzłościła też niezdolność władz do uszczelnienia południowej granicy USA. A Partia Demokratyczna dodała do tych błędów ukrywanie słabości Bidena aż do chwili, kiedy nie można było im już zaprzeczyć. Wtedy było jednak zbyt późno, by można było znaleźć kandydata zdolnego pokonać Trumpa" - ocenił magazyn.