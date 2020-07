Duda o "fundamencie, który musi być naprawiany". "To także ich odpowiedzialność za sprawowanie władzy"

Zwracając się do zebranych mieszkańców, ocenił, że "ostatnie pięć lat to był dla Polski dobry czas". - Jeżeli ktoś się nad tym zastanawia, czy rzeczywiście tak było i jeżeli tym chce się kierować przy decyzji wyborczej, to bardzo proszę, żeby porównał swoje życie i jego jakość w ciągu ostatnich pięciu lat z tym, co miał poprzednio. Jaką miał pewność zatrudnienia, czy w ogóle miał pracę, jaka to była praca, ile zarabiał, w jakiej sytuacji była jego rodzina i na co go było stać, a na co go było stać przez ostatnie pięć lat - mówił prezydent.