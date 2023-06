"Mamy Polskę Kaczyńskiego, który uważa, że kobieta to dzieckomat" 

Szymon Hołownia na spotkaniu z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego mówił, że "Polska jego marzeń" to taka Polska, "która chce, żeby było więcej Polaków". - A jaką mamy Polskę? Mamy Polskę Kaczyńskiego, która uważa, że kobieta to dzieckomat, że jak wrzucisz 500, to wyskakuje dziecko - powiedział. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił natomiast, że polityka "musi być szyta na miarę".

- Polska moich marzeń to jest Polska, która chce, żeby było więcej Polaków, żeby nas tu po prostu było więcej. A jaką mamy Polskę? Mamy Polskę Kaczyńskiego, która uważa, że kobieta to dzieckomat, że jak wrzucisz 500, to wyskakuje dziecko - powiedział Hołownia.

- Panie Kaczyński, to tak nie działa, mówię to wszędzie, gdzie się da, (...), może to wreszcie do niego dotrze, że potrzebujemy tego, co my dzisiaj kładziemy na stole - PIT-u rodzinnego, PIT-u francuskiego. Im więcej masz dzieci w rodzinie, tym mniejszy płacisz podatek. Bo masz inną skalę, bo masz większą kwotę wolną (od podatku - red.). Dzięki temu Francja ma dzisiaj największą dzietność w Unii Europejskiej, a my mamy jedną z najmniejszych - mówił dalej lider Polski 2050.