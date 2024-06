Borys Budka zdobył najwięcej głosów

Odszedł z rządu, by zostać europosłem

Jeszcze do niedawna Budka był ministrem aktywów państwowych w rządzie Donalda Tuska, a także posłem KO z Katowic - w wyborach do Sejmu z 2023 roku uzyskał 101 258 głosów. Rezygnację z urzędu ministra złożył w maju.

O powodach swojej decyzji do kandydowania w eurowyborach Budka mówił w połowie maja, gdy był gościem "Kropki nad i" w TVN24. Na uwagę prowadzącej, że jeszcze niedawno deklarował publicznie, iż nie wybiera się do Parlamentu Europejskiego, odparł, że "szef postawił inne zadanie". - Zaskoczył nas premier Buzek, najlepszy z możliwych reprezentant województwa śląskiego w europarlamencie od 20 lat. Tydzień przed rejestracją list niestety zdecydował, że będzie musiał pożegnać się z europarlamentem ze względów zdrowotnych. No i w związku z tym zostałem niejako zobligowany do tego, by pociągnąć tę listę - mówił Budka. - To jest wielka odpowiedzialność, ale też zmiana moich planów - przyznał.