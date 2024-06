Znane są już oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wśród nowo wybranych europosłów znalazło się 25 obecnych posłów na Sejm. Najwięcej parlamentarzystów, którzy zamienią Wiejską na Brukselę, pochodzi z Koalicji Obywatelskiej. Kto zajmie ich miejsca?

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego zwyciężyła Koalicja Obywatelska, która uzyskała 37,06 proc . głosów, co przełoży się na 21 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 20 mandatów i 36,16 proc. poparcia. Konfederacja uzyskała 6 mandatów (12,08 proc.), Trzecia Droga 3 mandaty z poparciem 6,91 proc., tak jak Lewica, której poparcie wyniosło 6,3 proc.

Wśród nowo wybranych europosłów znaleźli się politycy, którzy obecnie zasiadają w Sejmie. Najwięcej posłów dostało się do PE z Koalicji Obywatelskiej - 12. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, miejsca po tych posłach obejmą osoby, które w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskały kolejno najwięcej głosów na tej samej liście. Poniżej prezentujemy kandydatów, którzy mogą znaleźć się w Sejmie zamiast wybranych europosłów, jeśli nie zrzekną się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu.

Koalicja Obywatelska - 12 posłów

Prawo i Sprawiedliwość - 7 posłów i Maciej Wąsik

Z list PiS do europarlamentu został wybrany także Maciej Wąsik, skazany prawomocnym wyrokiem sądu w grudniu 2023 roku. Choć jego nazwisko na stronach sejmowych znalazło się w rubryce "byli posłowie obecnej kadencji" z adnotacją "utrata prawa wybieralności", mandat po nim nie został jednak obsadzony. Dlatego teraz, wraz z wyborem do PE, za Wąsika do Sejmu może wejść Wioletta Kulpa.