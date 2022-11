Pijany rowerzysta wjechał w auto na skrzyżowaniu. Kara: pięć tysięcy złotych

czytaj dalej

Dwudziestosiedmioletni Kirył Berezin uciekł z jednostki wojskowej w dniu, w którym miał zostać wysłany na front - informuje BBC. Spod Biełgogrodu do rodzinnego Petersburga wrócił taksówką, podróż trwała 22 godziny. Wcześniej mężczyzna wyraźnie zaznaczał, że nie chce walczyć z bronią w ręku, i wnioskował o przeniesienie go do służby alternatywnej.